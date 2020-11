Bozza bilancio Italia: ok UE ma faro su debito e alcune misure (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Teleborsa) – La Commissione europea considera “nel complesso in linea” con le raccomandazioni UE adottate dal Consiglio lo scorso 20 luglio il documento programmatico di bilancio (DPB) dell’Italia per il 2021, ma avverte che alcune delle misure d’intervento pubblico a sostegno dell’economia in risposta alla crisi pandemica del Covid-19 hanno effetti permanenti e non temporanei sul bilancio, che dovrebbero essere compensati da altre misure in futuro. Stessa conclusione anche per Francia, Lituania e Slovacchia. E’ questo, in sostanza il parere dell’Esecutivo comunitario pubblicato oggi a Bruxelles, nel contesto del pacchetto d’autunno del “semestre europeo”, sottolineando che “La maggior parte delle misure stabilite nel documento programmatico di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Teleborsa) – La Commissione europea considera “nel complesso in linea” con le raccomandazioni UE adottate dal Consiglio lo scorso 20 luglio il documento programmatico di(DPB) dell’per il 2021, ma avverte chedelled’intervento pubblico a sostegno dell’economia in risposta alla crisi pandemica del Covid-19 hanno effetti permanenti e non temporanei sul, che dovrebbero essere compensati da altrein futuro. Stessa conclusione anche per Francia, Lituania e Slovacchia. E’ questo, in sostanza il parere dell’Esecutivo comunitario pubblicato oggi a Bruxelles, nel contesto del pacchetto d’autunno del “semestre europeo”, sottolineando che “La maggior parte dellestabilite nel documento programmatico di ...

