All Together Now 18 novembre 2020: Eki canta Love Never Felt So Good (video e gallery) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nella terza puntata della terza edizione di All Together Now di stasera, 18 novembre 2020, in onda su Canale5, abbiamo potuto vedere anche Cahayadi Kam “Eki”, 33 anni, di Giacarta, sposato con una ragazza italiana. Si esibisce spesso in Piazza Duomo a Milano. Eki stasera ha cantato il brano Love Never Felt So Good di Michael Jackson. A condurre, come sempre, Michelle Hunziker. La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati d’eccezione di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, che quest’anno comprende anche una giuria popolare composta da dieci volti selezionati tra le ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nella terza puntata della terza edizione di AllNow di stasera, 18, in onda su Canale5, abbiamo potuto vedere anche Cahayadi Kam “Eki”, 33 anni, di Giacarta, sposato con una ragazza italiana. Si esibisce spesso in Piazza Duomo a Milano. Eki stasera hato il branoSodi Michael Jackson. A condurre, come sempre, Michelle Hunziker. La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati d’eccezione di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tranti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, che quest’anno comprende anche una giuria popolare composta da dieci volti selezionati tra le ...

GirinoMatteo : Ma Dalila cosa ci fa a All Together now? Not my cup of tea, ok, ma perchè non è ad Amici/X Factor/Casa discografica… - khiaragrt : Sto guardando 'All Together Now', guardo i commenti qui su twitter e com'è che per gli italiani 'cinese' è qualsias… - GirinoMatteo : 'A All together now bisogna saper fare tutto.' Ma che è? La prima edizione di Amici di Maria De Filippi? #AllTogetherNow - allesword : Rita Pavone asfaltata da Anna Tatangelo a #AllTogetherNow Cosa è accaduto? Guai a toccare il passato di Lady Tata..… - Monica95734047 : All together Now.... Jax... Il migliore mi fa morire con i suoi completini cappelli.. Number one.. Caspita ha due piedi enormi ???????? -