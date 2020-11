Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 novembre 2020) VIABILITÀ DEL 17 NOVEMBREORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE SCORREVOLE O IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO RALLENTAMENTI RESIDUI SULL’AUTOSTRADA A1-FIRENZE TRA LA A24 E LA DIRAMAZIONENORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA INVECE LE OPERE CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, SEGNALIAMO CHE PROSEGUONO I LAVORI DI TAGLIO DELLE ALBERATURE A CURA DI ASTRAL SULLA REGIONALE 657 SABINA. FINO AL 4 DICEMBRE PREVISTO IL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H TRA I KM 10+500 E 11+200, SIAMO ALL’ALTEZZA DI STIMIGLIANO. GLI INTERVENTI SI ...