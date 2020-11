Tiberio Timperi | paura per la sua salute | “L’ho comprato su suggerimento del medico…”

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 17 novembre 2020)fa preoccupare molto I suoi follower Nella serata di giovedìha fatto preoccupare non poco tutti i suoi follower. Il motivo? Il noto conduttore ha condiviso una foto sul suo account Instagram in cui fa vedere il suo dito inserito nel saturimetro ovvero lo strumento che misura la saturità dell’ossigeno. Immediatamente, tutti coloro che la seguono sul social network hanno tempestato di domande il padrone di casa di Uno Mattina in Famiglia. Vista la reazione preoccupata dei seguaci, il diretto interessato li ha tranquillizzati, pur non nascondendo qualche piccolaper la sua: “Non ho nulla: sudel medico houn saturimetro”. Quindi, quella del professionista ...