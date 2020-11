Shawn Mendes duetta con Justin Bieber in Monster | il nuovo singolo da Wonder

(Di martedì 17 novembre 2020) Il risultato del progetto in cuiconha ora un nome e una data. Il mese scorso, infatti, la voce di Lost In Japan ai microfoni di Radio Capital Breakfast aveva rivelato che una collaborazione con l’artista di Lonely era nell’aria. Nelle ultime ore i due artisti hanno comunicato che il loro sodalizio si chiameràe potremo ascoltarlo a partire da venerdì 20 novembre.farà parte di, il quarto album digià anticipato dalla title track e che uscirà il 4 dicembre 2020. Suldisco il cantautore di Toronto ha rivelato che sarà una reale messa a nudo della sua persona, il lavoro ...

Shawn Mendes: Monster è ufficialmente il nuovo singolo in collaborazione con Justin Bieber! Ecco audio anteprima della canzone!Duetto maschile epico in arrivo. Justin Bieber e Shawn Mendes uniscono le forze in Monster, la collaborazione uscirà il prossimo 20 novembre.