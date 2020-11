Sbarco di migranti in Costiera | è la prima volta

(Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMassa Lubrense (Na) – Verso le 19 i carabinieri della stazione di Massa Lubrense hanno trovato 16 persone (14 uomini e 2 donne) sulla spiaggia di Nerano. I cittadini di nazionalità irachena e afgana sembrerebbero essere sbarcati con 2 barconi/imbarcazioni. Nessuna traccia dei mezzi di trasporto. Capitaneria di porto allertata. Autorità locali sul posto. Inizio delle procedure sanitarie (tamponi ma non solo), assistenziali e di identificazione. L'articolodiin, è laproviene da Ante24.it.

annamaria_ff : RT @NapoliToday: #Cronaca Migranti sbarcano nella penisola sorrentina: la proprietaria di una salumeria apre e dona il cibo - PasqualeFerola : RT @NapoliToday: #Cronaca Migranti sbarcano nella penisola sorrentina: la proprietaria di una salumeria apre e dona il cibo - NapoliToday : #Cronaca Migranti sbarcano nella penisola sorrentina: la proprietaria di una salumeria apre e dona il cibo… - sorrentopress : Sbarco di migranti a Nerano di Massa Lubrense - AndreaAsilo : RT @_GrayDorian: Il Ministro dell'Interno Lamorgese richiama una nave Ong nel Sud Pacifico diretta in Nuova Zelanda. Sbarco in Sicilia tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Sbarco migranti

Siracusa News

“Tamponi rapidi per verificare l’eventuale positività al Covid dei migranti che sbarcano in Sardegna”. Lo dichiara il commissario dell’Ares, Massimo Temussi, in relazione alla situazione dei contagi ...Massa Lubrense (Na) – Verso le 19 i carabinieri della stazione di Massa Lubrense hanno trovato 16 persone (14 uomini e 2 donne) sulla spiaggia di Nerano. I cittadini di nazionalità irachena e afgana s ...