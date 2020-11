Salva una studentessa che sta per annegare: il console britannico è il nuovo eroe del web (video) (Di martedì 17 novembre 2020) Si chiama Stephen Ellison ed è un console britannico. Il web lo incorona, è lui il nuovo eroe. Le immagini del suo coraggio sono virali sui social e stanno facendo il giro del mondo. Non ci ha pensato due volte a gettarsi in acqua per Salvare quella ragazza che galleggiava a malapena e stava per annegare. Un gesto bellissimo, che ha commosso l’opinione pubblica in Cina prima di diventare patrimonio sul web. La studentessa si è Salvata grazie a lui. «Sei il nostro mito, sei un grande uomo», si legge sui social. «Hai rischiato la tua vita per aiutare una persona in grande difficoltà». La Gran Bretagna ha un nuovo mito: «Stephen, vogliamo solo abbracciarti». Il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 17 novembre 2020) Si chiama Stephen Ellison ed è un. Il web lo incorona, è lui il. Le immagini del suo coraggio sono virali sui social e stanno facendo il giro del mondo. Non ci ha pensato due volte a gettarsi in acqua perre quella ragazza che galleggiava a malapena e stava per. Un gesto bellissimo, che ha commosso l’opinione pubblica in Cina prima di diventare patrimonio sul web. Lasi èta grazie a lui. «Sei il nostro mito, sei un grande uomo», si legge sui social. «Hai rischiato la tua vita per aiutare una persona in grande difficoltà». La Gran Bretagna ha unmito: «Stephen, vogliamo solo abbracciarti». Il ...

In Cina diplomatico inglese si getta nel fiume e salva ragazza. Video virale

Stephen Ellison, 61 anni, è diventato un eroe. La ragazza, 24 anni, è originaria di Wuhan. Il video ha ottenuto 170 milioni di visualizzazioni ...

