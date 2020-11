"Polonia e Ungheria? E' un bluff Merkel salverà il Recovery Fund" (Di martedì 17 novembre 2020) «Questo stallo non conviene a nessuno, ma sono fiduciosa che si possa arrivare a una soluzione perché abbiamo in campo la “migliore”, Angela Merkel, che è presidente di turno dell’Unione Europea in questi mesi tormentati». Veronica De Romanis, docente di economia europea alla Luiss, prova a fare chiarezza sul veto posto da Polonia e Ungheria sul bilancio europeo. Una mossa attesa, creata ad hoc come protesta neanche troppo vel.. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 17 novembre 2020) «Questo stallo non conviene a nessuno, ma sono fiduciosa che si possa arrivare a una soluzione perché abbiamo in campo la “migliore”, Angela, che è presidente di turno dell’Unione Europea in questi mesi tormentati». Veronica De Romanis, docente di economia europea alla Luiss, prova a fare chiarezza sul veto posto dasul bilancio europeo. Una mossa attesa, creata ad hoc come protesta neanche troppo vel.. Segui su affaritaliani.it

