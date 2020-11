Ecco i 5 uomini più ricchi d’Italia: storie e patrimoni (Di martedì 17 novembre 2020) Chi sono gli uomini più ricchi d’Italia? Seguendo Forbes, la rivista americana specializzata nel settore, che a fine Ottobre ha aggiornato la classifica degli uomini più ricchi del mondo in base ai patrimoni. Andiamo a vedere i primi 5 uomini più ricchi d’Italia: Leonardo Del Vecchio 24,2 miliardi di dollari Leonardo Del Vecchio è il fondatore di Luxottica ed è l’uomo più ricco d’Italia. Partito da Agordo, un piccolo paese in provincia di Belluno ha dato vita alla più grande azienda di occhiali e lenti Giovanni Ferrero 21,9 miliardi di dollari Giovanni è il figlio di Michele Ferrero e dopo la prematura scomparsa del fratello maggiore Piero ha preso il timone dell’azienda di ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 17 novembre 2020) Chi sono glipiùd’Italia? Seguendo Forbes, la rivista americana specializzata nel settore, che a fine Ottobre ha aggiornato la classifica deglipiùdel mondo in base ai. Andiamo a vedere i primi 5piùd’Italia: Leonardo Del Vecchio 24,2 miliardi di dollari Leonardo Del Vecchio è il fondatore di Luxottica ed è l’uomo più ricco d’Italia. Partito da Agordo, un piccolo paese in provincia di Belluno ha dato vita alla più grande azienda di occhiali e lenti Giovanni Ferrero 21,9 miliardi di dollari Giovanni è il figlio di Michele Ferrero e dopo la prematura scomparsa del fratello maggiore Piero ha preso il timone dell’azienda di ...

