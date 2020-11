De Zerbi sicuro: «Solo Messi è più bravo di Boga a saltare l’uomo» (Di martedì 17 novembre 2020) Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato sulle pagine di Repubblica. Queste le sue parole su Jeremie Boga Roberto De Zerbi ha parlato in una lunga intervista a Repubblica: queste le sue parole su Jeremie Boga e Manuel Locatelli. Boga E LOCATELLI – «I nostri giocatori sono stati scelti uno per uno, nessuno è qui per caso. Boga è arrivato che non sapeva relazionarsi né con i compagni né con la porta, ma quanto a capacità di saltare l’uomo io gli metto davanti Messi e poi… dovrei pensarci. Ora gioca con la squadra e se ne sono accorti tutti. Locatelli è il miglior centrocampista italiano e se pensiamo all’ultima sfida della Nazionale in Olanda: aveva davanti Wijnaldum, una ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 novembre 2020) Roberto De, tecnico del Sassuolo, ha parlato sulle pagine di Repubblica. Queste le sue parole su JeremieRoberto Deha parlato in una lunga intervista a Repubblica: queste le sue parole su Jeremiee Manuel Locatelli.E LOCATELLI – «I nostri giocatori sono stati scelti uno per uno, nessuno è qui per caso.è arrivato che non sapeva relazionarsi né con i compagni né con la porta, ma quanto a capacità dil’uomo io gli metto davantie poi… dovrei pensarci. Ora gioca con la squadra e se ne sono accorti tutti. Locatelli è il miglior centrocampista italiano e se pensiamo all’ultima sfida della Nazionale in Olanda: aveva davanti Wijnaldum, una ...

