Dall’Assemblea si delineano i nuovi equilibri M5S Fico riferimento della maggioranza interna | Di Battista della minoranza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 17 novembre 2020) Si sono conclusi gli Stati Generali del Movimento Cinque Stelle. La due giorni si è svolta on line nello scorso fine settimana ed ha visto l’affermarsilinea centrista e filo-governativa di Luigi Di Maio e Vito Crimi. Si è trattato di un vero e proprio congresso con obiettivi duplici: l’organizzazionee la politica esterna. GIU’ IL SIPARIO. Il documento finale di sintesi uscirà fra qualche giorno ma seguendo lo streaming in diretta si sanno già i punti chiave. Ci sarà la proposta del famoso “organo collegiale”, probabilmente costituito da sette membri con un primus inter pares, Luigi Di Maio, che guiderà di nuovo il Movimento, ci sarà il vincolo dei due mandati, ma pare non a livello locale, e alleanze solo di programma con gli altri partiti. Il ...