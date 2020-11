Cyberpunk 2077: Xbox Series X e Xbox One X a confronto in un imperdibile video gameplay (Di martedì 17 novembre 2020) CD Projekt RED a sorpresa ha pubblicato uno speciale di Night City Wire dedicato questa volta al gameplay di Cyberpunk 2077 a confronto su due console Microsoft: Xbox One X e Xbox Series X.In questo episodio speciale di Night City Wire, lo studio invita i giocatori a dare un'occhiata al nuovo titolo del team di sviluppo sia su Xbox One X sia su Xbox Series X tramite retrocompatibilità. Le scene mostrate offrono un nuovo assaggio di Night City, in cui i giocatori potranno immergersi a dicembre. Allo stesso modo prossimamente arriverà anche un video comparativo tra le piattaforme PlayStation.Cyberpunk ... Leggi su eurogamer (Di martedì 17 novembre 2020) CD Projekt RED a sorpresa ha pubblicato uno speciale di Night City Wire dedicato questa volta aldisu due console Microsoft:One X eX.In questo episodio speciale di Night City Wire, lo studio invita i giocatori a dare un'occhiata al nuovo titolo del team di sviluppo sia suOne X sia suX tramite retrocompatibilità. Le scene mostrate offrono un nuovo assaggio di Night City, in cui i giocatori potranno immergersi a dicembre. Allo stesso modo prossimamente arriverà anche uncomparativo tra le piattaforme PlayStation....

spaziogames : 10 minuti di gameplay - per la prima volta su console! #Cyberpunk2077 #XboxOneX #XboxSeriesX - GamingTalker : Cyberpunk 2077, nuovo video gameplay su console delle versioni Xbox One X e Xbox Series X - GameXperienceIT : Cyberpunk 2077: giovedì verrà mostrata la versione Xbox One e Xbox Series X - DenjinDen : 'In un prossimo futuro, dove Cyberpunk 2077 non è ancora uscito, la Polonia è diventata una potenza mondiale contro… -