Covid in Campania, oggi 3.019 contagiati e 19 morti ma cresce ancora il rapporto positivi/tamponi (Di martedì 17 novembre 2020) Continua a correre il Coronavirus in Campania. Non ingannino i dati: oggi il virus fa registrare 3.019 positivi su 16.178 tamponi effettuati, 1.060 in meno di ieri ma con 8.932 tamponi in meno... Leggi su ilmattino (Di martedì 17 novembre 2020) Continua a correre il Coronavirus in. Non ingannino i dati:il virus fa registrare 3.019su 16.178effettuati, 1.060 in meno di ieri ma con 8.932in meno...

