Covid | Fifa rinvia Mondiale Club a febbraio 2021

(Di martedì 17 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 17 NOV - Slitta la Coppa del Mondo per, prevista in Qatar a dicembre prossimo: lo ha deciso la, alla luce degli sviluppi della pandemia di19. La nuova data è dal 1/o ...

mitch_barbati : Altri 2 positivi dopo essere stati in nazionale, Kolarov e Malinowski, qualcuno può spiegarci L utilità delle soste… - robertobernabai : Si susseguono senza sosta le notizie delle positività di giocatori convocati nelle varie nazionali. Continuo a chie… - revue2presse : CORRIERE DELLO SPORT - LorenzoReina9 : @EA_FIFA_Italia @matteosalvinimi @juventusfc @FrancescoSciu12 SISTEMATE I SERVER DI MERDA #salvinivergognati… - Alessio38604754 : Vorrei invitare @fifa a fare una covid edition, con i bestemmioni a bordo campo in sottofondo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fifa

Corriere di Como

Slitta la Coppa del Mondo per club, prevista in Qatar a dicembre prossimo: lo ha deciso la Fifa, alla luce degli sviluppi della pandemia di Covid 19. (ANSA) ...VAR, la FIFA studia un nuovo formato: tutte le novità in arrivo. La tecnologia andrà semplificata e resa più accessibile nel prossimo futuro ...