Covid-19, l'invito di Mattarella dritto al cuore degli italiani (Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Semplice, conciso e opportuno. L'intervento effettuato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell'assemblea Anci è un'esortazione alla cautela nell'affrontare il pericolo generato dal Covid-19: "Nessuno si lasci ingannare dal pensiero 'a me non succederà'. Questo modo di pensare si è infranto contro innumerevoli casi di disillusione di persone che la pensavano così e sono state investite dal coronavirus", ha dichiarato il capo dello Stato. "Abbiamo dovuto piangere la morte di tante persone di ogni età, anche tra i giovani. Non dobbiamo dimenticarcene per rispetto nei loro confronti". Mattarella ha poi invitato gli italiani ad essere responsabili e uniti in un momento ...

