Coronavirus | Salvini | ' se Conte vuole collaborare risponda con fatti'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Troppa burocrazia e tasse: così il governo complica l'erogazione dei contributi degli Enti locali alle imprese in difficoltà. Risultato: uffici comunali nel caos e difficoltà a erogare i fondi. Sto ascoltando molti amministratori, da Nord a Sud, e la Lega ha già presentato un emendamento per detassare i contributi a favore di imprese e lavoratori autonomi. Conte vuole collaborare? Le nostre proposte sono nero su bianco, risponda con i fatti". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

