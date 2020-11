Carrà sul Guardian, "Stavolta la carrambata l'hanno fatta a me'" (Di martedì 17 novembre 2020) “Stavolta la carrambata l’hanno fatta a me!”. Così Raffaella Carrà commenta il tributo riservatole dal The Guardian in occasione dell’uscita di Explota Explota, la commedia musicale che segna l’esordio alla regia dell’uruguayano Nacho Alvarez.Il quotidiano britannico ha dedicato alla ‘Raffa’ nazionale un lungo articolo, celebrandola come “icona culturale che ha rivoluzionato l’intrattenimento in Italia e ha dato alle donne la possibilità di prendere l’iniziativa in camera da letto”.Raffaella Carrà è sorpresa, “Non mi aspettavo un tale riconoscimento”, ha detto, “Mi ha davvero colpita!”. “E sono naturalmente onorata dal fatto che Nacho ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 17 novembre 2020) “lal’a me!”. Così Raffaella; commenta il tributo riservatole dal Thein occasione dell’uscita di Explota Explota, la commedia musicale che segna l’esordio alla regia dell’uruguayano Nacho Alvarez.Il quotidiano britannico ha dedicato alla ‘Raffa’ nazionale un lungo articolo, celebrandola come “icona culturale che ha rivoluzionato l’intrattenimento in Italia e ha dato alle donne la possibilità di prendere l’iniziativa in camera da letto”.Raffaella; è sorpresa, “Non mi aspettavo un tale riconoscimento”, ha detto, “Mi ha davvero colpita!”. “E sono naturalmente onorata dal fatto che Nacho ...

Bincofficial1 : @seba_ebbasta @OptaCesena @Santuccismo @Lorenzo__carr @lorenzobondesan Bah, rimango perplesso - OptaCesena : @seba_ebbasta @Santuccismo @Lorenzo__carr @lorenzobondesan @Bincofficial1 Gasa il medel elvetico che giocherà una domenica si e tre no - AllesHockey : RT @p_dellavalle: Bodker-Arcobello-Morini Suri-Lajunen-Bertaggia Bertaggia-Kurashev-Fazzini Senza Carr (che comunque ancora si allena) Pel… - ildisobbedient3 : @loveshepherds_ Wendy Carr di #Mindhunter. Anna Torv è elegantissima, dispotica e davvero stupenda. - trans_rumor : A Lugano è pronto al rientro Lajunen, Carr resta in attesa, Wellinger e Sannitz in dubbio -

Ultime Notizie dalla rete : Carrà sul Lugano, fuori Carr, dentro Lajunen Corriere del Ticino "Non ho sentito sfiducia nei miei confronti"

Per un Daniel Carr che se ne va a contratto scaduto c'è un Jani Lajunen che rientra dopo la riabilitazione seguita all'operazione a un'anca. Il finlandese non gioca dal 29 febbraio scorso, ovvero dal ...

Il Lugano saluta Carr e riabbraccia Lajunen (e forse Sannitz)

Dopo la rinuncia al canadese spazio all'attaccante finlandese, che domani sera contro il Friborgo tornerà a giocare mettendo fine a quasi nove mesi di stop ...

Per un Daniel Carr che se ne va a contratto scaduto c'è un Jani Lajunen che rientra dopo la riabilitazione seguita all'operazione a un'anca. Il finlandese non gioca dal 29 febbraio scorso, ovvero dal ...Dopo la rinuncia al canadese spazio all'attaccante finlandese, che domani sera contro il Friborgo tornerà a giocare mettendo fine a quasi nove mesi di stop ...