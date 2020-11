AX Milano-Stella Rossa, gli uomini di Messina tornano in campo in Eurolega (Di martedì 17 novembre 2020) Finalmente una gara casalinga in Eurolega per Milano che torna al Forum per la prima volta da metà ottobre, vittoria sul Real Madrid, per sfidare la Stella Rossa dopo le due gare rinviate contro lo Zenit San Pietroburgo e il Khimki Mosca a causa della positività di molti elementi del gruppo al Covid. La squadra … InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 17 novembre 2020) Finalmente una gara casalinga inperche torna al Forum per la prima volta da metà ottobre, vittoria sul Real Madrid, per sfidare ladopo le due gare rinviate contro lo Zenit San Pietroburgo e il Khimki Mosca a causa della positività di molti elementi del gruppo al Covid. La squadra … InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

