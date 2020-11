Animal Crossing si trasforma in una deliziosa serie TV nella creazione di un fan

Leggi su eurogamer

(Di martedì 17 novembre 2020): New Horizons ha portato alle stelle il successo della. Recentemente abbiamo scoperto che il titolo è riuscito a vendere 26,04 milioni di copie, il che è un risultato incredibile se si pensa che il gioco è uscito solo a marzo dei quest'anno e ha avvicinato il più venduto Mario Kart 8: Deluxe (28,99 milioni di unità piazzate).L'ultimo capitolo della, inoltre, ha tenuto compagnia a tantissimi giocatori nel periodo di lockdown totale all'inizio dell'anno, segno che i fan hanno davvero apprezzato il lavoro svolto da Nintendo.Ed è proprio grazie a un fan cheè statoto in unaTV! Ufficialmente non esiste una ...