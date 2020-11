The Mandalorian 2: Katee Sackhoff ringrazia i suoi fan dopo il suo debutto come Bo-Katan (Di lunedì 16 novembre 2020) dopo il suo debutto nel terzo episodio di The Mandalorian 2, l'attrice Katee Sackhoff ha ringraziato tramite i social tutti i fan entusiasti per la sua interpretazione di Bo-Katan. Nel nuovo episodio di The Mandalorian 2, reso disponibile su Disney+ questa settimana, ha fatto il suo debutto il personaggio di Bo-Katan interpretato da Katee Sackhoff, che ha ringraziato tutti i fan per il calore con cui la sua nuova interpretazione è stata accolta. Katee Sackhoff, che aveva aveva già doppiato il personaggio di Bo-Katan nella serie animata Star Wars: le guerre dei Cloni, ha infatti espresso la sua immensa ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 16 novembre 2020)il suonel terzo episodio di The2, l'attricehato tramite i social tutti i fan entusiasti per la sua interpretazione di Bo-. Nel nuovo episodio di The2, reso disponibile su Disney+ questa settimana, ha fatto il suoil personaggio di Bo-interpretato da, che hato tutti i fan per il calore con cui la sua nuova interpretazione è stata accolta., che aveva aveva già doppiato il personaggio di Bo-nella serie animata Star Wars: le guerre dei Cloni, ha infatti espresso la sua immensa ...

nypost : Lucasfilm defends controversial Baby Yoda egg scene in 'The Mandalorian' - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Mandalorian 2: Katee Sackhoff ringrazia i suoi fan dopo il suo debutto come Bo-Katan… - DracarysInferno : MANDO SPOILER Metto l'avviso non si sa mai. L'attrice hanno preso per Bo-Katan l'avevo già vista in The Flash nei… - shakir_essa : Lucasfilm defends controversial Baby Yoda egg scene in 'The Mandalorian' - Teleblogmag : Forse non vedremo Ahsoka Tano nell'episodio di The Mandalorian previsto per questa settimana -