Live Non è la D'Urso, Barbara D'Urso ringrazia Bassetti: "Hai perso la mamma ma hai scelto comunque di esserci" (Di lunedì 16 novembre 2020) Matteo Bassetti ha parlato come ospite nella puntata di ieri, 15 novembre, della trasmissione Live Non è la D'Urso, il talk show condotto da Barbara d'Urso su Canale 5. Il talk ha come tema iniziale argomenti di attualità e, in questo periodo, l'emergenza Coronavirus. Barbara ha convocato quindi il direttore al San Martino di Genova, Matteo Bassetti. Durante la trasmissione la conduttrice ha rivelato che la madre dell'infettivologo era morta poche ore prima e lo ha ringraziato per aver partecipato comunque al programma. >>Live Non è la D'Urso, Paolo Brosio scontro con Mila Suarez: «Erano messaggi amichevoli!» Morta la mamma di Matteo Bassetti Ospite ...

