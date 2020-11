La Procura di Catania indaga su Gaudio, concorsi universitari truccati (Di lunedì 16 novembre 2020) Eugenio Gaudio indagato a Catania, il nuovo commissario alla Sanità della Calabria è nel mirino della Procura dal 2019. Rischia la nomina. Eugenio Gaudio indagato, rischia il neocommissario alla Sanità su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 16 novembre 2020) Eugenioto a, il nuovo commissario alla Sanità della Calabria è nel mirino delladal 2019. Rischia la nomina. Eugenioto, rischia il neocommissario alla Sanità su Notizie.it.

