Giornata internazionale della tolleranza | l’Unesco | «Prerequisito per la pace»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 16 novembre 2020) Non c’èsenza. È questo il monito che l’Unesco rilancia ogni anno il 16 novembre,. Istituita nel 1995 dall’Organizzazione Onu per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, questaè l’occasione per ricordare i principi e i valoriDichiarazione Universale dei diritti umani. 16 novembre:«In un mondo di diversità, laè unper la»: queste le parole che l’Unesco ha condiviso sui propri canali social per ricordare la ...