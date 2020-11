Covid, in arrivo 200 bombole d’ossigeno a Napoli per le terapie domiciliari (Di lunedì 16 novembre 2020) Come confermato da Federfarma, le ditte distributrici si sono impegnate a far arrivare 200 bombole d’ossigeno a Napoli, in questo periodo di emergenza Covid. bombole d’ossigeno a Napoli Da oggi le ditte distributrici di ossigeno si sono impegnate a reperire altre bombole – circa 200 – per soddisfare le richieste a Napoli in questo periodo di emergenza Covid. Lo si apprende da fonti della Federfarma Napoli. bombole d’ossigeno a Napoli, l’appello di Federfarma L’organizzazione rivolge un appello a quanti hanno contenitori vuoti in casa: “Se ci sono difficoltà a restituire la bombola possiamo essere contattati con una mail ... Leggi su 2anews (Di lunedì 16 novembre 2020) Come confermato da Federfarma, le ditte distributrici si sono impegnate a far arrivare 200d’ossigeno a, in questo periodo di emergenzad’ossigeno aDa oggi le ditte distributrici di ossigeno si sono impegnate a reperire altre– circa 200 – per soddisfare le richieste ain questo periodo di emergenza. Lo si apprende da fonti della Federfarmad’ossigeno a, l’appello di Federfarma L’organizzazione rivolge un appello a quanti hanno contenitori vuoti in casa: “Se ci sono difficoltà a restituire la bombola possiamo essere contattati con una mail ...

