Covid-19, due componenti dei Maneskin sono risultati positivi (Di lunedì 16 novembre 2020) I Maneskin incontrano il Coronavirus I Maneskin ha annunciato sui social che due di loro sono risultati positivi al Coronavirus grazie ai test. I due membri in questione sono Victoria De Angelis e Damiano David, rispettivamente la bassista e il cantante del gruppo musicale. Fortunatamente per adesso entrambi sono asintomatici e stanno tutti bene. La band ha voluto condividere con i loro fan questa situazione per ribadire l’importanza delle precauzioni anti contagio. Abbiamo deciso di condividere con voi questa notizia per ribadire ancora una volta l’importanza del rispetto delle misure indicate dagli esperti perché, come abbiamo provato anche noi sulla nostra pelle, basta nulla per essere contagiati.È un momento difficile ma dobbiamo tenere ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 16 novembre 2020) Iincontrano il Coronavirus Iha annunciato sui social che due di loroal Coronavirus grazie ai test. I due membri in questioneVictoria De Angelis e Damiano David, rispettivamente la bassista e il cantante del gruppo musicale. Fortunatamente per adesso entrambiasintomatici e stanno tutti bene. La band ha voluto condividere con i loro fan questa situazione per ribadire l’importanza delle precauzioni anti contagio. Abbiamo deciso di condividere con voi questa notizia per ribadire ancora una volta l’importanza del rispetto delle misure indicate dagli esperti perché, come abbiamo provato anche noi sulla nostra pelle, basta nulla per essere contagiati.È un momento difficile ma dobbiamo tenere ...

Agenzia_Ansa : #nocovid in piazza. Manifestazione non autorizzata a #Roma in piazza Venezia, manifestanti allontanati dalla… - HuffPostItalia : Sassoli rompe due tabù: 'Cancellare il debito Covid e superare il Mes' - LegaSalvini : #LAMPEDUSA, MIGLIAIA DI MIGRANTI SBARCATI IN DUE GIORNI - rossi_gianluigi : ?@Corriere? stessa pagina stesso giorno: DUE APPROCCI. Quello francese (odiati francesi...ma pragmatici non si sono… - sportli26181512 : Maneskin, Damiano e Victoria positivi al Covid: 'Siamo in isolamento': I due membri della band romana sono risultat… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid due Covid, due negazionisti portati in questura a Torino: si spacciavano per “osservatori dei diritti umani” La Stampa "Fermati nel momento migliore Ma ripartiremo alla grande"

Insieme agli altri ragazzi è costretto ad allenarsi, per quello che può fare, in casa. Pablo Saavedra, capitano del Circolo Pattinatori Grosseto, è risultato positivi al coronavirus gli ultimi giorni ...

Covid, il miracolo Campania non esiste: la verità sui numeri di terapia intensiva e medici

La Campania sta vivendo il momento più drammatico dall’inizio della pandemia da Coronavirus. Ospedali al collasso, file all’esterno dei pronto soccorso dei principali ospedal ...

Insieme agli altri ragazzi è costretto ad allenarsi, per quello che può fare, in casa. Pablo Saavedra, capitano del Circolo Pattinatori Grosseto, è risultato positivi al coronavirus gli ultimi giorni ...La Campania sta vivendo il momento più drammatico dall’inizio della pandemia da Coronavirus. Ospedali al collasso, file all’esterno dei pronto soccorso dei principali ospedal ...