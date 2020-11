"Cosa farei se tornassi indietro?". Zuccatelli, la risposta con cui liquida la Palombelli dopo le dimissioni | Video (Di lunedì 16 novembre 2020) Ormai Giuseppe Zuccatelli è sulla bocca di tutti. Ospite a Stasera Italia, il programma di Rete Quattro in onda il 16 novembre, il neo dimissionario commissario alla Sanità in Calabria si pente di quanto detto. "Se tornasse indietro Cosa farebbe?", chiede Barbara Palombelli. Presto detto, "mi morderei la lingua", ribatte Zuccatelli. L'uomo è infatti incappato in una vera e propria bufera mediatica dopo il filmato in cui lo ritraeva sminuire la pericolosità del coronavirus e l'inutilità della mascherina. Uscita che gli è addirittura costata il posto. A sostituirlo, è notizia di poco fa, Eugenio Gaudio con tanto di delega speciale a Gino Strada. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) Ormai Giuseppeè sulla bocca di tutti. Ospite a Stasera Italia, il programma di Rete Quattro in onda il 16 novembre, il neo dimissionario commissario alla Sanità in Calabria si pente di quanto detto. "Se tornassefarebbe?", chiede Barbara. Presto detto, "mi morderei la lingua", ribatte. L'uomo è infatti incappato in una vera e propria bufera mediaticail filmato in cui lo ritraeva sminuire la pericolosità del coronavirus e l'inutilità della mascherina. Uscita che gli è addirittura costata il posto. A sostituirlo, è notizia di poco fa, Eugenio Gaudio con tanto di delega speciale a Gino Strada.

