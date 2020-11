Contributo a fondo perduto dal 18 novembre a Ragusa: ecco a chi tocca (Di lunedì 16 novembre 2020) Ragusa – Contributo a fondo perduto per le imprese di Ragusa. Il 18 novembre prossimo l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che comincerà a versare i contributi a fondo perduto destinati ai locali dei centri storici di alcune delle nostre città. Una boccata d’ossigeno importante per chi ha dovuto fare i conti non solo con il lockdown, ma anche con la scomparsa pressoché totale del turismo italiano e internazionale e ha visto, dunque, un crollo verticale dei propri fatturati. Lo dice il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, sottolineando che, nell’attuale fase, sembra come “l’attenzione per il mondo della ristorazione stia crescendo, anche da parte delle ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 16 novembre 2020)per le imprese di. Il 18prossimo l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che comincerà a versare i contributi adestinati ai locali dei centri storici di alcune delle nostre città. Una boccata d’ossigeno importante per chi ha dovuto fare i conti non solo con il lockdown, ma anche con la scomparsa pressoché totale del turismo italiano e internazionale e ha visto, dunque, un crollo verticale dei propri fatturati. Lo dice il presidente provinciale Confcommercio, Gianluca Manenti, sottolineando che, nell’attuale fase, sembra come “l’attenzione per il mondo della ristorazione stia crescendo, anche da parte delle ...

michele_bravi : #ScenaUnita è la risposta del mondo degli artisti per supportare tutti lavoratori di quella fabbrica dei sogni che… - GDF : #GDF #Crotone: denunciato imprenditore che ha indebitamente percepito il contributo a fondo perduto per le imprese… - CCIAA_PI : #Covid19 anche Pisa ammessa al '#Bonus #centristorici' #contributo a #fondoperduto per esercenti colpiti da calo… - BsConfcommercio : ?? Fondo per la filiera della ristorazione @Mipaaf_ ? #Ristoranti, #mense, #catering, #alberghi ?? 15 - 28 novembre… - paolo_persico : @matteosalvinimi Come #Lega chiedete alla Regione Abruzzo perché siamo al 6' elenco per graduatorie fondo perduto c… -