Christian De Sica: ‘Il Covid ha colpito anche me’ (Di lunedì 16 novembre 2020) Nemmeno Christian De Sica è stato risparmiato dal Coronavirus. “Il maledetto Covid 19 ha colpito anche me“, rivela infatti, spiegando però di non averlo preso in una forma molto pesante e di essere, ora, tornato negativo al tampone. “Ringraziando Dio me la sono cavata con una febbriciattola e debolezza diffusa, ho potuto curarmi in casa e da quattro giorni sono tornato negativo al tampone”. Christian De Sica e il Covid Intervistato da Il Messaggero l’attore spiega come ha affrontato la malattia, senza farsi abbattere: “Ho affrontato la situazione con la speranza di farcela e con una grande fiducia nel futuro. In situazioni come questa bisogna avere un atteggiamento positivo. E io per fortuna ora sto ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 16 novembre 2020) NemmenoDeè stato risparmiato dal Coronavirus. “Il maledetto19 hame“, rivela infatti, spiegando però di non averlo preso in una forma molto pesante e di essere, ora, tornato negativo al tampone. “Ringraziando Dio me la sono cavata con una febbriciattola e debolezza diffusa, ho potuto curarmi in casa e da quattro giorni sono tornato negativo al tampone”.Dee ilIntervistato da Il Messaggero l’attore spiega come ha affrontato la malattia, senza farsi abbattere: “Ho affrontato la situazione con la speranza di farcela e con una grande fiducia nel futuro. In situazioni come questa bisogna avere un atteggiamento positivo. E io per fortuna ora sto ...

