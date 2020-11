Calcio, Paolo Dal Pino: “La Serie A continuerà anche in caso di lockdown nazionale” (Di lunedì 16 novembre 2020) L’incubo Covid-19 è tutt’altro che scacciato via. La minaccia continua a persistere sul nostro Paese e i dubbi su un possibile lockdown nazionale proseguono. Ciò che è successo in primavera è sotto gli occhi di tutti, con lo sport che si è fermato integralmente. Ora, come sottolineato dal presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ai microfoni del Gr Parlamento Rai, nonostante ciò il campionato Calcio potrebbe proseguire. Le sue parole: “In caso di nuovo lockdown nazionale, il campionato di Serie A non si fermerà e andrà avanti, non vedo motivo per interromperlo”. Il presidente è poi tornato sulle grandi perdite a livello economico che ha subito lo sport ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 novembre 2020) L’incubo Covid-19 è tutt’altro che scacciato via. La minaccia continua a persistere sul nostro Paese e i dubbi su un possibilenazionale proseguono. Ciò che è successo in primavera è sotto gli occhi di tutti, con lo sport che si è fermato integralmente. Ora, come sottolineato dal presidente della LegaA,Dal, ai microfoni del Gr Parlamento Rai, nonostante ciò il campionatopotrebbe proseguire. Le sue parole: “Indi nuovonazionale, il campionato diA non si fermerà e andrà avanti, non vedo motivo per interromperlo”. Il presidente è poi tornato sulle grandi perdite a livello economico che ha subito lo sport ...

