Bellomo e Nalin assolti a Piacenza

(Di lunedì 16 novembre 2020) L’ex giudice del consiglio di Stato Francescoe l’ex pm di Rovigo Davidesono stati entrambi. I due erano a processo con l’accusa di stalking e lesioni ai danni di una borsisa della scuola ‘Diritto e Scienza’. Secondo l’accusa, alla ragazza sarebbero stati rivolti insulti, minacce e sarebbe stata sottoposta a interrogatori sulla sua vita sessuale. Il pm Emilio Pisante e il procuratore Grazia Pradella avevano chiesto tre anni e quattro mesi per, un anno e quattro mesi per, ma il gup li hadalle lesioni volontarie in quanto il fatto non sussiste e, per quanto riguarda l’accusa di stalking, non procedibile dopo che era stata ritirata la querela.