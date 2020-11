(Di domenica 15 novembre 2020) Organizzano festa di compleanno in un appartamento: scattano le prime multe da zona rossa 15 novembre 2020 Nonostante a zona rossa un gruppo di giovani ha deciso di organizzare inuna ...

Notiziedi_it : Piazza Mercato diventa un campo di calcio, Borrelli: “Possono diffondere contagio nelle loro famiglie” - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 FOTO – Napoli, è zona rossa ma a Piazza Mercato si gioca a calcetto in… - NapoliToday : #Cronaca Piazza Mercato diventa un campo di calcio, Borrelli: 'Possono diffondere contagio nelle loro famiglie'… - ObiettivoN : Napoli zona rossa, ma a piazza Mercato si gioca a calcio - - ottopagine : Napoli e la zona rossa: partitella di calcio a Piazza Mercato #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Mercato

A Napoli 76 persone denunciate tra carabinieri e vigili nei controlli pre lockdown. E’ di 62 persone multate il bilancio dei controlli dei Carabinieri del Comando provinciale di Napoli svolti nella gi ...La zona rossa a Napoli e in Campania non impedisce a un gruppo di giovani di organizzare in Piazza Mercato, nel centro della città, una partitella di ...