Italia Polonia 1-0 LIVE: fine primo tempo – INTERVALLO (Di domenica 15 novembre 2020) Al Mapei Stadium, la 5ª giornata della Nations League 2020-2021 tra Italia e Polonia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Mapei Stadium, Italia e Polonia si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Nations League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Italia Polonia 1-0 fine primo tempo – INTERVALLO 45′ Occasione per Florenzi – Florenzi si mette in proprio e prova un'azione personale all'interno dell'area di rigore. L'esterno del PSG perde il contatto con il pallone e Szczesny può bloccare in uscita. 34′ Belotti vicino al gol – Bello schema su punizione con Insigne che scodella la palla ...

juventusfc : Fra poco un altro derby ????in #NationsLeague! L'Italia di @fbernardeschi affronta la Polonia di @13Szczesny13 ?? I… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Verso #ItaliaPolonia: #Gagliardini rientra all’Inter in via precauzionale La notizia ????… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Stasera #ItaliaPolonia: 28 convocati, esclusi dalla lista #Biraghi, #Castrovilli, #Chiesa e #Immobile… - ematr_86 : #ItaliaPolonia zero tiri concessi alla Polonia è solo Italia - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SjDHE0xGbeKIRlt: ITALIA-POLONIA 1-0 PER ORA MOLTO BENE COSÌ.. ?????? -