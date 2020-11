The Lair – Neil Marshall torna all’horror (Di martedì 3 novembre 2020) Neil Marshall, regista di The Descent e del reboot di Hellboy, torna alle sue radici con The Lair. Il regista Neil Marshall – Photo credits: webThe Descent – Discesa nelle tenebre fu un uno dei film più chiacchierati del 2005. Un horror ansiogeno e claustrofobico, in cui sei ragazze si ritrovano in delle caverne buie e pericolose. La pellicola lanciò la carriera di Neil Marshall, regista che trovò un discreto successo sia al cinema che in televisione (dirigendo anche episodi de Il Trono di Spade). Di recente, ha diretto il poco fortunato reboot di Hellboy (quindici anni dopo l’originale di Del Toro), ma sta per tornare alle sue radici con un ambizioso action/horror: The ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 3 novembre 2020), regista di The Descent e del reboot di Hellboy,alle sue radici con The. Il regista– Photo credits: webThe Descent – Discesa nelle tenebre fu un uno dei film più chiacchierati del 2005. Un horror ansiogeno e claustrofobico, in cui sei ragazze si ritrovano in delle caverne buie e pericolose. La pellicola lanciò la carriera di, regista che trovò un discreto successo sia al cinema che in televisione (dirigendo anche episodi de Il Trono di Spade). Di recente, ha diretto il poco fortunato reboot di Hellboy (quindici anni dopo l’originale di Del Toro), ma sta perre alle sue radici con un ambizioso action/horror: The ...

weirde : Giusto perchè non era già complicato abbastanza J. R Ward ha deciso di aggiungere una nuova serie spin off alla sua… - GamingTalker : Lair of the Clockwork God arriva su PS4 a novembre: ecco la data di uscita -

Ultime Notizie dalla rete : The Lair Neil Marshall torna all'horror puro con The Lair ambientato in Afghanistan ComingSoon.it Neil Marshall torna all'horror puro con The Lair ambientato in Afghanistan

Neil Marshall, regista di The Descent, torna all'horror col film The Lair, ambientato in Afghanistan. Dopo aver rivisitato Hellboy, il regista inglese Neil Marshal torna al genere che lo ha reso ...

The Lair – Neil Marshall torna all’horror

The Lair sarà il titolo del nuovo film di Neil Marshall, regista di pellicole come The Descent e il recente reboot di Hellboy ...

Neil Marshall, regista di The Descent, torna all'horror col film The Lair, ambientato in Afghanistan. Dopo aver rivisitato Hellboy, il regista inglese Neil Marshal torna al genere che lo ha reso ...The Lair sarà il titolo del nuovo film di Neil Marshall, regista di pellicole come The Descent e il recente reboot di Hellboy ...