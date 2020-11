Pirelli - Tre pneumatici per le elettriche della Rivian (Di martedì 3 novembre 2020) La Rivian, startup statunitense specializzata in veicoli elettrici, ha collaborato con la Pirelli per realizzare tre tipi di pneumatici che verranno equipaggiati dal pick-up R1T (la cui produzione inizierà nel giugno 2021) e dalla Suv R1S.Obiettivo efficienza. Le gomme, realizzate su misura per il costruttore americano, appartengono alla gamma Scorpion e presentano la marcatura personalizzata "RIV" sulla spalla. Tra queste, lo Scorpion Verde All Season è stato pensato per offrire una maggiore autonomia alle vetture a batterie grazie a una bassa resistenza al rotolamento, ottenuta utilizzando una mescola a più alto contenuto di silice e un design dedicato dello stampo, che restringe il disegno del battistrada e mantiene una distribuzione ottimale della pressione ... Leggi su quattroruote (Di martedì 3 novembre 2020) La, startup statunitense specializzata in veicoli elettrici, ha collaborato con laper realizzare tre tipi diche verranno equipaggiati dal pick-up R1T (la cui produzione inizierà nel giugno 2021) e dalla Suv R1S.Obiettivo efficienza. Le gomme, realizzate su misura per il costruttore americano, appartengono alla gamma Scorpion e presentano la marcatura personalizzata "RIV" sulla spalla. Tra queste, lo Scorpion Verde All Season è stato pensato per offrire una maggiore autonomia alle vetture a batterie grazie a una bassa resistenza al rotolamento, ottenuta utilizzando una mescola a più alto contenuto di silice e un design dedicato dello stampo, che restringe il disegno del battistrada e mantiene una distribuzione ottimalepressione ...

smartecup : 3??vincitori diversi in3??gare ??nuovo leader nella classifica assoluta&Challenger! ??tonnellate di sorpassi all'… - LpdItalia : RT @smartecup: ??Benvenuta Varano! 3??gare in programma 5??piloti per una corona?? ??torna @andreagale, debutta Torelli Gladiatori della @sm… - smartecup : ??Benvenuta Varano! 3??gare in programma 5??piloti per una corona?? ??torna @andreagale, debutta Torelli Gladiatori… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirelli Tre Pirelli: tre pneumatici sviluppati per il pick-up e la Suv della Rivian - Quattroruote.it Quattroruote Tre pneumatici per le elettriche della Rivian

L’azienda italiana ha collaborato con la startup statunitense, specializzata in veicoli a batteria, per gommare il pick-up R1T e la Suv R1S ...

L’auto elettrica vuole gomme speciali: Rivian chiama Pirelli

Messe a punto tre versioni speciali della serie Scorpion per le auto della ... Lo dimostra anche Rivian, che per le coperture del suo pick-up elettrico R1T e il suo SUV R1S si è rivolta a Pirelli ...

L’azienda italiana ha collaborato con la startup statunitense, specializzata in veicoli a batteria, per gommare il pick-up R1T e la Suv R1S ...Messe a punto tre versioni speciali della serie Scorpion per le auto della ... Lo dimostra anche Rivian, che per le coperture del suo pick-up elettrico R1T e il suo SUV R1S si è rivolta a Pirelli ...