Nuovo DPCM, D'Incà: "Il provvedimento dovrebbe essere approvato in giornata" (Di martedì 3 novembre 2020) Con le regioni ''c'è un dialogo continuo, ogni giorno, con i presidenti per comprendere lo stato attuale momento per momento. Il governo dividerà il paese in 3 aree. Lo si farà attraverso dati scientifici. In giornata individueremo le diverse zone. Il DPCM dovrebbe essere approvato in giornata, alla peggio qualche ora in più non cambierà nulla. Bisogna dare un senso di unità del nostro paese per affrontare una malattia che porta anche instabilità sociale". L'articolo Nuovo DPCM, D'Incà: "Il provvedimento dovrebbe essere approvato in giornata" .

