MotoGP | GP Europa | numeri | statistiche | curiosità La gara torna in calendario dopo un quarto di secolo

Leggi su oasport

(Di martedì 3 novembre 2020) Il Motomondiale 2020 si appresta a vivere il suo rush finale, rappresentato da un trittico che andrà in scena nella penisola iberica. Il primo dei tre appuntamenti conclusivi di questa stagione si disputerà sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia, che sarà palcoscenico di un double header. Si comincia domenica 8 novembre con il Gran Premio d’, il quale farà il suo ritorno inundid’assenza. L’appuntamento non era certo previsto a inizio stagione, ma lo stravolgimento del programma dettato dalla pandemia di Covid-19 ha consentito a questo GP di fare la sua ricomparsa per la prima voltaventicinque anni. Infatti il Gran Premio d’si è disputato solamente in cinque ...