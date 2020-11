Lunedì 2 Novembre 2020 – 271ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di martedì 3 novembre 2020) seduta Ora inizio: 17:05 Al termine delle comunicazioni del Presidente del Consiglio sulla situazione epidemiologica e su eventuali ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, l’Assemblea ha approvato: la proposta di risoluzione n. 1, in un testo riformulato, del sen. Calderoli (L-SP), gli impegni 12, 13, 14, 15 (riformulato), 18 e 22 della proposta di risoluzione n. 4 dei sen. Ciriani (FdI), Bernini (FI) e Romeo (L-SP) e la proposta di risoluzione n. 5 di maggioranza. L’Assemblea ha invece respinto la proposta della sen. Bonino (Misto) di accedere alla linea di credito del Mes. Alla luce del monitoraggio della curva epidemiologica, il Presidente Conte ha chiesto ai Presidenti delle Camere di poter anticipare le comunicazioni per ascoltare il Parlamento prima di assumere nuovi provvedimenti. Ha inoltre prospettato ai ... Leggi su udine20 (Di martedì 3 novembre 2020)Ora inizio: 17:05 Al termine delle comunicazioni del Presidente del Consiglio sulla situazione epidemiologica e su eventuali ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, l’Assemblea ha approvato: la proposta di risoluzione n. 1, in un testo riformulato, del sen. Calderoli (L-SP), gli impegni 12, 13, 14, 15 (riformulato), 18 e 22 della proposta di risoluzione n. 4 dei sen. Ciriani (FdI), Bernini (FI) e Romeo (L-SP) e la proposta di risoluzione n. 5 di maggioranza. L’Assemblea ha invece respinto la proposta della sen. Bonino (Misto) di accedere alla linea di credito del Mes. Alla luce del monitoraggio della curva epidemiologica, il Presidente Conte ha chiesto ai Presidenti delle Camere di poter anticipare le comunicazioni per ascoltare il Parlamento prima di assumere nuovi provvedimenti. Ha inoltre prospettato ai ...

reportrai3 : Nella prossima puntata: abbiamo passato un'estate da cicale e ne paghiamo le conseguenze. #Report lunedì 9 novemb… - rtl1025 : ?? Gigi Proietti è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva di una nota clinica romana. La ca… - Montecitorio : Lunedì 2 novembre, alle ore 12, comunicazioni in Aula del Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT sulla situazion… - CalcioNews24 : Serie C LIVE: Novara, ecco Marcolini. Nessuna nuova positività nel Catania - CalcioNews24 : Serie B LIVE: Plizzari negativo al Coronavirus, nuovo caso di positività al Lecce -

Ultime Notizie dalla rete : Lunedì Novembre Nuovo Dpcm Covid: ipotesi negozi, spostamenti e lockdown. Cts convocato d'urgenza Corriere della Sera