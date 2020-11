Immuni: in Puglia scaricata dal 14,6 per cento della popolazione Tamponi: 13 tende dell'esercito (Di martedì 3 novembre 2020) Di Francesco Santoro: Il ministero della Salute ha reso noti i dati relativi a Immuni, l’applicazione che segnala un potenziale contatto occasionale con una persona risultata positiva al Covid-19. In Puglia è stata scaricata dal 14,6 per cento della popolazione. Mentre a livello nazionale, in termini assoluti, sono «oltre 9,5 milioni» i download. L’esigenza di aumentare il numero dei Tamponi dettata dal volume dei contagi, ha spinto la Regione a chiedere l’intervento dell’esercito, che nei prossimi giorni allestirà 13 tensostrutture nelle piazze e negli stadi pugliesi per consentire ai cittadini di effettuare il test senza scendere ... Leggi su noinotizie (Di martedì 3 novembre 2020) Di Francesco Santoro: Il ministeroSalute ha reso noti i dati relativi a, l’applicazione che segnala un potenziale contatto occasionale con una persona risultata positiva al Covid-19. Inè statadal 14,6 per. Mentre a livello nazionale, in termini assoluti, sono «oltre 9,5 milioni» i download. L’esigenza di aumentare il numero deidettata dal volume dei contagi, ha spinto la Regione a chiedere l’intervento, che nei prossimi giorni allestirà 13 tensostrutture nelle piazze e negli stadi pugliesi per consentire ai cittadini di effettuare il test senza scendere ...

Ultime Notizie dalla rete : Immuni Puglia Immuni: in Puglia scaricata dal 14,6 per cento della popolazione Noi Notizie Coronavirus, in Puglia 626 casi e 9 vittime ma i tamponi sono solo 4mila. In una settimana contagi cresciuti del 50%

Sono 626 i nuovi casi di infezione da covid-19 a fronte di 4.060 test effettuati, secondo i dati diffusi dalla Regione sul coronavirus nel bollettino del 2 novembre. I contagiati sono così suddivisi: ...

Covid-19: Conte alla Camera. Verso il coprifuoco dalle 21 in tutta Italia. Tre fasce con restrizioni diverse

Nel prossimo dpcm saranno indicate 3 aree con diversi scenari di rischio. Chiusi centri commerciali nel fine settimana. Stop agli spostamenti tra regioni ...

