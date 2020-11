Antonino Chef Academy anticipazioni seconda puntata 3 novembre, ospite Elsa Viana (Di martedì 3 novembre 2020) Antonino Chef Academy anticipazioni seconda puntata 3 novembre, Corridori entra nella classe? ospite Elsa Viana Secondo appuntamento con Antonino Chef Academy su Sky Uno e Now Tv martedì 3 novembre alle 21:15, prosegue la scuola per aspiranti Chef di Antonino Cannavacciuolo. La puntata si apre con la sfida tra Matteo Corridori aspirante alunno e Giulia Bianchi che secondo lo Chef Cannavacciuolo non si è dimostrata all’altezza della classe. Subito dopo gli studenti in gara avranno a che fare con il “quinto quarto”, le cosiddette frattaglie: a loro il ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 3 novembre 2020), Corridori entra nella classe?Secondo appuntamento consu Sky Uno e Now Tv martedì 3alle 21:15, prosegue la scuola per aspirantidiCannavacciuolo. Lasi apre con la sfida tra Matteo Corridori aspirante alunno e Giulia Bianchi che secondo loCannavacciuolo non si è dimostrata all’altezza della classe. Subito dopo gli studenti in gara avranno a che fare con il “quinto quarto”, le cosiddette frattaglie: a loro il ...

