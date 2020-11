Vende scarpe su Instagram, denunciato 25enne per truffa (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – I Carabinieri della Stazione di Nusco hanno denunciato un 25enne della provincia di Bari, ritenuto responsabile di truffa. A cadere nella sua trappola una donna del posto, attratta dal prezzo conveniente di un paio di scarpe di una nota maison di moda, in vendita su un noto social network: non esitava quindi a contattare l’inserzionista, anche per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una truffa. Venivano così fornite rassicuranti spiegazioni che conquistavano la fiducia della signora la quale non esitava ad effettuare il pagamento mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore si rendeva irreperibile sui contatti forniti, omettendo la consegna delle scarpe. A questo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – I Carabinieri della Stazione di Nusco hannoundella provincia di Bari, ritenuto responsabile di. A cadere nella sua trappola una donna del posto, attratta dal prezzo conveniente di un paio didi una nota maison di moda, in vendita su un noto social network: non esitava quindi a contattare l’inserzionista, anche per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una. Venivano così fornite rassicuranti spiegazioni che conquistavano la fiducia della signora la quale non esitava ad effettuare il pagamento mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore si rendeva irreperibile sui contatti forniti, omettendo la consegna delle. A questo ...

occhio_notizie : A cadere nella sua trappola una donna di #Nusco che aveva anche contato l’inserzionista per l'acquisto di un paio d… - neifatti : Vende scarpe sui social, nei guai 25enne truffatore - lovethesmiile : RT @freetwoforce: STIAMO SCRIVENDO LA STORIA DEL REALITY CON TOMMASO CHE VENDE SCARPE AD ENOCK PER BUSSARE E SVEGLIARE LA CONTESSA. ENOCK A… - claudiaheda : RT @freetwoforce: STIAMO SCRIVENDO LA STORIA DEL REALITY CON TOMMASO CHE VENDE SCARPE AD ENOCK PER BUSSARE E SVEGLIARE LA CONTESSA. ENOCK A… - 25e82c1a95c1496 : RT @freetwoforce: STIAMO SCRIVENDO LA STORIA DEL REALITY CON TOMMASO CHE VENDE SCARPE AD ENOCK PER BUSSARE E SVEGLIARE LA CONTESSA. ENOCK A… -

Ultime Notizie dalla rete : Vende scarpe Vende scarpe di lusso ad una donna di Nusco ma è una truffa: denunciato 25enne barese L'Occhio di Avellino Sneakers LIDL: arrivano anche Italia ma sono già limited edition

E’ già caccia alle sneakers più alla moda del momento dai tre colori del famoso marchio LIDL ma sono già “limited edition”. A qualche mese di distanza dal sold out registrato già in Germania e in Belg ...

Sindacati preoccupati per sette lavoratrici

TORTONA Hanno paura di perdere il lavoro e chiedono chiarezza sul proprio futuro, le dipendenti del punto vendita Scarpe&Scarpe di Tortona rappresentate insieme ai colleghi della provincia, dalla segr ...

E’ già caccia alle sneakers più alla moda del momento dai tre colori del famoso marchio LIDL ma sono già “limited edition”. A qualche mese di distanza dal sold out registrato già in Germania e in Belg ...TORTONA Hanno paura di perdere il lavoro e chiedono chiarezza sul proprio futuro, le dipendenti del punto vendita Scarpe&Scarpe di Tortona rappresentate insieme ai colleghi della provincia, dalla segr ...