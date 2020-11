Toti torna su quel tweet: «Sbagliato? Sì, ma dovremmo riflettere sui numeri» (Di lunedì 2 novembre 2020) Lo ha definito un «tweet maldestro» scritto da uno suo collaboratore che stava curando una live tweet in base alle sue dichiarazioni. Giovanni Toti chiede scusa per quanto comparso ieri sul suo profilo social, ma invita tutti a partire da quanto scritto per approfondire un’analisi sulla situazione epidemiologica in Italia. Il Presidente ligure sottolinea come sia preferibile tutelare gli over 75, magari con orari contingentati e limitazioni, piuttosto che chiudere attività produttive che servono anche a «pagare le pensioni». LEGGI ANCHE > Toti dice che «per quanto ci addolori ogni vittima, 22 decessi su 25 in Liguria erano pazienti molto anziani» In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Giovanni Toti ha ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 2 novembre 2020) Lo ha definito un «maldestro» scritto da uno suo collaboratore che stava curando una livein base alle sue dichiarazioni. Giovannichiede scusa per quanto comparso ieri sul suo profilo social, ma invita tutti a partire da quanto scritto per approfondire un’analisi sulla situazione epidemiologica in Italia. Il Presidente ligure sottolinea come sia preferibile tutelare gli over 75, magari con orari contingentati e limitazioni, piuttosto che chiudere attività produttive che servono anche a «pagare le pensioni». LEGGI ANCHE >dice che «per quanto ci addolori ogni vittima, 22 decessi su 25 in Liguria erano pazienti molto anziani» In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Giovanniha ...

generacomplotti : RT @maxperri71: Il paradosso è che #Toti dice esattamente il contrario. P.s. comunque la #Lucarelli va studiata: qualche giorno fa avanzav… - maxperri71 : Il paradosso è che #Toti dice esattamente il contrario. P.s. comunque la #Lucarelli va studiata: qualche giorno fa… - baffi_francesco : Toti torna a casa dopo l' incontro con i presidenti delle altre regioni. #TotiVergogna #totidimettiti - Bruno72513183 : Non sei stato frainteso sei stato chiarissimo Yoghi, torna nel milanesotto Genova non è per te. Toti: 'Anziani non… - BEPPESARNO : ...#Toti che prima fa il tuit con la scritta 'staff' subito cancellato, poi torna a parlare in 1ª persona poi col p… -