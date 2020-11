Tensioni Australia-Cina | bloccate tonnellate di aragoste vive

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 2 novembre 2020)direstanosulla pista di un aeroporto in, rischiando di diventare la prossima vittima delle controversie commerciali in corso da mesi fra. Lesono oggetto di problemi di autorizzazione doganale – riferisce oggi il Sydney Morning Herald – che impegnano gli esportatori in una corsa contro il tempo, per farle pervenire a … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.