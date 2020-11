Roma, la Curva Sud saluta Proietti: “Ciao Gigi, Rugantino nostro” (FOTO) (Di martedì 3 novembre 2020) “Stavolta hai fatto lo scherzo pure a Mastro Titta. Ciao Gigi, Rugantino nostro”. Così uno dei gruppi ultras della Curva Sud, casa del tifo più acceso della Roma, ha voluto salutare l’attore Gigi Proietti, venuto a mancare oggi nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Proietti interpretò Rugantino in televisione nello show ‘Fatti e Fattacci’ con Ornella Vanoni. Proietti era un noto tifoso giallorosso nonché habitué dello stadio Olimpico che giovedì ospiterà Roma-Cluj di Europa League. La Roma ricorderà probabilmente l’attore con una iniziativa. E c’è chi sui social propone il lutto ... Leggi su sportface (Di martedì 3 novembre 2020) “Stavolta hai fatto lo scherzo pure a Mastro Titta. Ciaonostro”. Così uno dei gruppi ultras dellaSud, casa del tifo più acceso della, ha volutore l’attore, venuto a mancare oggi nel giorno del suo ottantesimo compleanno.interpretòin televisione nello show ‘Fatti e Fattacci’ con Ornella Vanoni.era un noto tifoso giallorosso nonché habitué dello stadio Olimpico che giovedì ospiterà-Cluj di Europa League. Laricorderà probabilmente l’attore con una iniziativa. E c’è chi sui social propone il lutto ...

