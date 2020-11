Qui Real Madrid, sono 21 i convocati da Zinedine Zidane: l’elenco completo (Di lunedì 2 novembre 2020) I convocati da Zidane in vista di Real Madrid-Inter, match della terza giornata della Champions League Domani sera il Real Madrid ospiterà l’Inter allo stadio “Alfredo Di Stefano” di Valdebebas nella terza giornata della Champions League 2020/2021. In vista della partita casalinga, Zinedine Zidane, ha diramato l’elenco dei convocati, composto da 21 giocatori. Da segnalare l’assenza di Eder Milatao, positivo al Coronavirus, e Carvajal. Ecco l’elenco completo. PORTIERI: Courtois, Lunin, Altube DIFENSORI: Sergio Ramos, R. Varane, Marcelo, F. Mendy, Santos CENTROCAMPISTI: Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Isco ATTACCANTI: Hazard, ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Idain vista di-Inter, match della terza giornata della Champions League Domani sera ilospiterà l’Inter allo stadio “Alfredo Di Stefano” di Valdebebas nella terza giornata della Champions League 2020/2021. In vista della partita casalinga,, ha diramato l’elenco dei, composto da 21 giocatori. Da segnalare l’assenza di Eder Milatao, positivo al Coronavirus, e Carvajal. Ecco l’elenco. PORTIERI: Courtois, Lunin, Altube DIFENSORI: Sergio Ramos, R. Varane, Marcelo, F. Mendy, Santos CENTROCAMPISTI: Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Isco ATTACCANTI: Hazard, ...

LuciferReall : @leviOsaHerm @Real_GreenJill io boh sta qui la faccio querelare - axon_ita : Il nostro CEO @AxonRick ha parlato a #BloombergTV @business di responsabilità e del #futuro della #polizia. ?? Dai… - XiaoZhanLoveBo1 : Quel: 'mostly cry bc of a book/movie instead of real-life events' non poteva essere più azzeccato per me! Difatti… - MarkReaLf : @jhosslerfake @Fake_NoahB @nessbarrettreal @maadiisoonbeer @MattiaPFake @AddisonRaeReal @dixiefakee @charliqueendam… - matteodessilani : @Xueza_00 Qui penso fosse ancora al secondo rifiuto del Real -