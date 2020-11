Pronto soccorso allo stremo, pazienti Covid fermi ore in ambulanza (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una vicino all’altra in coda per ore aspettando di poter entrare in ospedale. Non è il traffico ordinario che i napoletani conoscono bene ma i tempi di attesa delle ambulanze del 118 all’esterno dei presidi sanitari di Napoli e provincia. Immagini sconcertanti che raccontano la drammaticità del momento. Solo ieri erano 700 i nuovi casi registrati nel capoluogo campano. Nel frattempo fuori i nosocomi si accalcano le vetture dei sanitari. In ogn’una di quelle ambulanze ci sono pazienti Covid in attesa del ricovero. Vite appese ad un filo sottile. Nonostante la necessità e l’urgenza anche a loro tocca aspettare: i posti letto sono pochi e contagiati continuano a salire. All’interno delle vetture di soccorso i volontari del 118 tamponano la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una vicino all’altra in coda per ore aspettando di poter entrare in ospedale. Non è il traffico ordinario che i napoletani conoscono bene ma i tempi di attesa delle ambulanze del 118 all’esterno dei presidi sanitari di Napoli e provincia. Immagini sconcertanti che raccontano la drammaticità del momento. Solo ieri erano 700 i nuovi casi registrati nel capoluogo campano. Nel frattempo fuori i nosocomi si accalcano le vetture dei sanitari. In ogn’una di quelle ambulanze ci sonoin attesa del ricovero. Vite appese ad un filo sottile. Nonostante la necessità e l’urgenza anche a loro tocca aspettare: i posti letto sono pochi e contagiati continuano a salire. All’interno delle vetture dii volontari del 118 tamponano la ...

