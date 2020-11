Proietti: Alessandro Gassmann, 'ciao maestro e amico' (Di lunedì 2 novembre 2020) Palermo, 2 nov. (Adnkronos) - "ciao maestro e amico, rip". Lo scrive su Twitter l'attore Alessandro Gassmann dopo la morte dell'attore romano Gigi Proietti. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Palermo, 2 nov. (Adnkronos) - ", rip". Lo scrive su Twitter l'attoredopo la morte dell'attore romano Gigi

Palermo, 2 nov. (Adnkronos) - "Ciao maestro e amico, rip". Lo scrive su Twitter l'attore Alessandro Gassmann dopo la morte dell'attore romano Gigi Proietti.

E’ morto Gigi Proietti, iconico Mandrake di Febbre da cavallo

E' scomparso a 80 anni il comico e attore romano Gigi Proietti meglio noto come il Mandrake del cult Febbre da cavallo.

