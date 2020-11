Piero Angela si ribella al lockdown per gli anziani: “Noi over 70 non dobbiamo essere rinchiusi” (Di lunedì 2 novembre 2020) Piero Angela si schiera, un po’ a sorpresa, contro l’ipotesi di lockdown per gli anziani over 70. Il popolare giornalista, oggi 90 anni. «Io già pratico il mio lockdown senza che nessuno me lo abbia imposto», dice al quotidiano romano Il Messaggero. «In questo periodo sto lavorando da casa, sto preparando il programma. Vado in giro solo quando è strettamente necessario. Gli interventi che mi hanno coinvolto di recente li ho fatti tutti via Skype o su Zoom, lo stesso valga per i convegni. Certo, se uno poi per lavoro deve spostarsi, non può essere completamente limitato. Anche se ha 70 anni. Allora non potrebbe muoversi neanche il nostro presidente Mattarella. O i tanti parlamentari, gli ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 novembre 2020)si schiera, un po’ a sorpresa, contro l’ipotesi diper gli70. Il popolare giornalista, oggi 90 anni. «Io già pratico il miosenza che nessuno me lo abbia imposto», dice al quotidiano romano Il Messaggero. «In questo periodo sto lavorando da casa, sto preparando il programma. Vado in giro solo quando è strettamente necessario. Gli interventi che mi hanno coinvolto di recente li ho fatti tutti via Skype o su Zoom, lo stesso valga per i convegni. Certo, se uno poi per lavoro deve spostarsi, non puòcompletamente limitato. Anche se ha 70 anni. Allora non potrebbe musi neanche il nostro presidente Mattarella. O i tanti parlamentari, gli ...

