Per anni le due donne hanno subito violenza. Per anni sono state picchiate dall'uomo marocchino poiché vestivano e si comportavano all'occidentale.

Ultime Notizie dalla rete : Per anni Domenica In, Beppe Fiorello: “Per anni sono stato solo ‘il fratello di Rosario'” Il Fatto Quotidiano Professoressa uccisa da un ex studente stalker, lo aveva denunciato 13 volte

Ha denunciato per stalking 13 volte l'uomo che l'ha uccisa, ma nessuno ha mai fatto nulla. Paola Estefanía Tacacho, l'insegnante d'inglese di 32 anni pugnalata a morte ...

Gerd Müller, il lento addio. La moglie: "Non mangia più, dorme verso l'aldilà"

La leggenda del calcio tedesco, recordman di gol in Bundesliga, è affetto da demenza dal 2008. La signora Uschi non riesce più a vederlo per via della pandemia: "Ma è sereno, non credo soffra" ...

