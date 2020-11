Nuovo Dpcm, Conte come l’«asino di Buridano», le misure in arrivo: no al «gioco dello scaricabarile» (Di lunedì 2 novembre 2020) Nuovo Dpcm, Conte come “l’asino di Buridano”, diviso tra due fuochi. Con la speranza di tutti noi che l’epilogo oggi sia diverso da quello dell’antico paradosso. Nell’ultimo bollettino del Ministero della Salute sono 31.758 i nuovi casi di Coronavirus nel nostro Paese con 215.886 tamponi effettuati. Vista l’impennata dei positivi, l’Italia pare sempre più vicina ad un coprifuoco a livello nazionale fissato alle 21. Questo almeno è quanto sarebbe stato deciso nel corso della riunione del premier Giuseppe Conte con i capidelegazione delle forze politiche di maggioranza. Ore faticose, di trattative giocate sul «filo de rasoio», che tengono conto pure di un dialogo continuo tra Stato e ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 2 novembre 2020)“l’di”, diviso tra due fuochi. Con la speranza di tutti noi che l’epilogo oggi sia diverso da quello dell’antico paradosso. Nell’ultimo bollettino del Ministero della Salute sono 31.758 i nuovi casi di Coronavirus nel nostro Paese con 215.886 tamponi effettuati. Vista l’impennata dei positivi, l’Italia pare sempre più vicina ad un coprifuoco a livello nazionale fissato alle 21. Questo almeno è quanto sarebbe stato deciso nel corso della riunione del premier Giuseppecon i capidelegazione delle forze politiche di maggioranza. Ore faticose, di trattative giocate sul «filo de rasoio», che tengono conto pure di un dialogo continuo tra Stato e ...

Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - petergomezblog : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. No delle Regioni ai lockdown locali. Fontana non vuole… - ecodaipalazzi : #conte su nuovo #dpcm: 'La costante evoluzione, molto repentina, del quadro epidemiologico richiede decisioni da pr… - ClaBoccardo : RT @Capezzone: Vipponi dem in pressing sul governo per inserire nel nuovo Dpcm la norma #Venancio. Si faccia pure il blocco degli spostamen… -