“No no no”: lo spot di Gigi Proietti per il referendum sul divorzio (Di lunedì 2 novembre 2020) Quando Gigi Proietti faceva campagna per il No al referendum sul divorzio del 1974 Era il 1974 e l’Italia si preparava a votare il referendum per l’abrogazione del divorzio. Nel Comitato per il No, anche Gigi Proietti, che in questa clip diretta da Ettore Scola esprimeva a modo suo la preferenza per il No. Al referendum del 12 e 13 maggio di quell’anno il No vinse con il 59,26% di consensi in una elezione storica che vide oltre l’87% di cittadini partecipare al voto. Leggi anche: È morto Gigi Proietti. Addio al grande attore: era ricoverato a Roma per problemi cardiaci Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020) Quandofaceva campagna per il No alsuldel 1974 Era il 1974 e l’Italia si preparava a votare ilper l’abrogazione del. Nel Comitato per il No, anche, che in questa clip diretta da Ettore Scola esprimeva a modo suo la preferenza per il No. Aldel 12 e 13 maggio di quell’anno il No vinse con il 59,26% di consensi in una elezione storica che vide oltre l’87% di cittadini partecipare al voto. Leggi anche: È morto. Addio al grande attore: era ricoverato a Roma per problemi cardiaci

borghi_claudio : @brizzi_mirko @giustoperf @Pgreco_ No no, finalmente si vota... nell'informativa non si vota, nelle comunicazioni si - Jamellzxx : Oh no no - benyabels : no no no hahahahahhaha - Ashaaaya : No , no , no HAHAHAAHA self kalma - SunaoTeam : NO NON NONON Ononon ononononn NO. no. -

Ultime Notizie dalla rete : “No no” Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera